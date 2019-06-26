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"Укрэнерго" заявляет об угрозе новому рынку электроэнергии

"Укрэнерго" заявляет об угрозе новому рынку электроэнергии

Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которым были установлены тарифы для НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, решение принято для обеспечения административного иска АО “Никопольский завод ферросплавов” (который входит в группу Приват, – ред.).

Как отметил руководитель НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук, решение Окружного административного суда Киева “приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка”.

“Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по зеленым тарифам, а также оплаты вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит, делает невозможным функционирование новой модели рынка”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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