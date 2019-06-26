"Укрэнерго" заявляет об угрозе новому рынку электроэнергии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которым были установлены тарифы для НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации пресс-службы, решение принято для обеспечения административного иска АО “Никопольский завод ферросплавов” (который входит в группу Приват, – ред.).
Как отметил руководитель НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук, решение Окружного административного суда Киева “приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка”.
“Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по зеленым тарифам, а также оплаты вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит, делает невозможным функционирование новой модели рынка”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине заработала новая схема налогообложения для посылок из-за рубежа для физлицВчера, 12:02 - 11847 11
МАУ подняла плату за выбор места в самолетеВчера, 11:45 - 1895 8
Кредит онлайн «по-человечески»: как можно обойтись без банка или МФОВчера, 13:33 - 5010 5
В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+"Вчера, 14:02 - 2509 5
В школьную реформу уже вложено около 7 миллиардов гривен - Гройсман9 ч. назад - 713 4
Вводятся новые парковочные талоны: штраф за неправильную парковкуВчера, 21:00 - 10016 1
В Минфине сообщили, когда украинцам ждать минималку в 5 тыс. грн6 ч. назад - 6610 2
В Польше работодатели будут вводить планы капитала работника для дополнительной экономии на пенсию6 ч. назад - 1964
Нацбанк отменил ряд валютных ограниченийВчера, 17:02 - 1894
Биометрические документы и загранпаспорта подорожалиВчера, 15:01 - 1449 1
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 492
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4436 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4079
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23559 29
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5775 1