ТОП-5 доступных заграничных вузов для получения IT-образования

В мире информационных технологий, которые развиваются семимильными шагами, спрос на айтишников только увеличивается.
Предлагаем вам обратить внимание на несколько заграничных университетов с доступной стоимостью обучения:
На первом месте HAN University – один из крупнейших университетов Нидерландов. Стоимость обучения в год от 7135 евро. Студентам преподают инженерию, большое внимание уделяется востребованному направлению “безопасность данных”.
Второе место – за Saxion University of Applied Sciences. Стоимость обучения от 7800 евро в год. Специальная программа для международных студентов позволяет после окончания университета пройти стажировку в одной из голландских компаний: Siemens, De Lage Langen, Receps, Randstad Holding и др.
Третье место занимает University of Surrey – один из самых престижных вузов Великобритании. Стоимость обучения обойдется от 12800 евро в год. У университета есть более 1000 партнеров-компаний, в которые помогают попасть своим студентам: IBM, Sony Ericsson, HSBC, British Airways и др.
Четвертое место – Universitу of Manitoba – один из старейших вузов в Канаде. Стоимость обучения обойдется от 14860 евро в год. В университете расположен Smartpark – крупный технологический центр, в котором студенты тестируют и внедряют в жизнь новые технологии.
Пятое место – University of Sheffield в Англии. Стоимость обучения — от 15250 евро в год. Вуз входит в список лучших вузов страны, и несколько раз получил наивысшую награду – Приз Королевы. Наиболее успешные студенты проходят стажировку в компаниях Boeing, Siemens, Rolls Royce, Unilever и др. и в дальнейшем принимаются на работу.
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