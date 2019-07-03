Xiaomi выпустит смартфон с поддержкой 100-ваттной зарядки

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Еще в марте этого года Xiaomi анонсировала технологию быстрой зарядки Super Charge Turbo, которая имеет максимальную мощность 100 Вт и позволяет заряжать смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА•ч до 100% за 17 минут.
В апреле президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) заявил, что компания усердно работает над тем, чтобы запустить готовые решения на базе Super Charge Turbo в массовое производство. А глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил, что именно Redmi возглавит массовое производство смартфонов, поддерживающих 100-ваттную зарядку. Также высказывались предположения, что первым смартфоном с поддержкой технологии Super Charge Turbo может стать Xiaomi Mi Mix 4, который выйдет осенью.
Однако индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), не называя своих информаторов, утверждает, что 100-ваттная зарядка Super Charge Turbo будет реализована только в смартфонах, которые будут доступны всем желающим лишь в 2021 году. Возможно, Xiaomi и покажет работающие прототипы, но в массовое производство они не будут запущены ни в этом, ни в следующем годах.
Кстати, аналогичные временные рамки он обозначил и для смартфона Vivo, который получит поддержку 120-ваттной зарядки Vivo SUPER FlashCharge 120W.
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