Mercedes предложил удобное решение для больших внедорожников

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Самый крупный представитель SUV в модельном ряду роскошного бренда стал еще крупнее. Однако в компании предложили новую технологию, которая помогает водителю ориентироваться в узком пространстве.
Показанный в Нью-Йорке внедорожник Mercedes-Benz GLS второго поколения в длину дорос до 5 207 мм (+77 мм), в ширину — до 1 956 мм (+22мм), а колесная база теперь составляет 3 135 мм (+60 мм). В предложении, кроме пяти- и семиместной версии, будет шестиместная модификация, когда второй ряд представлен двумя креслами повышенного комфорта.
Автоматический пятизонный климат-контроль будет иметь отдельную зону на третьем ряду с дефлекторами в потолочной области. Данная зона обслуживается собственной электрической климатической установкой, работающей как на обогрев, так и на охлаждение. Впереди привычный большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы MBUX последнего поколения позволяет управлять всеми функциями, повышающими комфорт, непосредственно с водительского места.
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