Google запустила бесплатную платформу для малого бизнеса

Компания Google запустила бесплатную платформу с инструментами для развития малого бизнеса.

Об этом сообщается в официальном блоге Google.

“Сегодня, в Международный день малого бизнеса, мы запустили новую инициативу – Grow with Google (растите с помощью Google – ред.), которая призвана помочь малому бизнесу найти нужные инструменты и услуги Google для достижения своих бизнес-целей”, – говорится в сообщении.

Как отметили в Google, компания на протяжении многих лет создавала инструменты, которые призваны помочь малым предприятиям расти и развиваться. Только в 2018 году эти инструменты поиска и рекламы способствовали созданию экономической выгоды в $335 млрд.

Отмечается, что на новой платформе малые предприятия могут получить персонализированные бизнес-планы – по заявке будет сформирован персонифицированный план для развития бизнеса. Grow with Google даст советы, как расширить онлайн-присутствие компании, привлечь больше клиентов и работать эффективнее. Кроме того, платформа предоставит информацию о бесплатных мастер-классах Grow with Google.