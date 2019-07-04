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В автомобилях Tesla появится функция караоке

В автомобилях Tesla появится функция караоке

Вскоре любители электрокаров Tesla смогут разбавить монотонность поездок с помощью караоке. Также в ближайшее время компания обновит в своих автомобилях музыкальное приложение, сообщил Илон Маск на своей странице в Twitter.

Tesla работает над созданием собственного сервиса потоковой передачи музыки, который сможет составить конкуренцию таким популярным сервисам, как Slacker в Северной Америке и Spotify в Европе. Но когда именно владельцы машин смогут получить обновления, глава компании не уточнил.

Вместе с тем компания объявила о выпуске уже на этой неделе обновления программного обеспечения для автомобильного «блокнота». Последний был доступен автолюбителям еще в 2017 году и позволял рисовать на огромном сенсорном экране, но его возможности и палитра были ограничены, рассказывает Electrec.

Пользователи Tesla неоднократно обращались к Маску с просьбой решить эту проблему, расширив функционал. Тот услышал своих клиентов и выпустил обновление, которое предусматривает ряд изменений именно для программы Sketchpad.

«Мы улучшили Sketchpad, чтобы упростить вам создание следующего шедевра. Цветовая палитра теперь поддерживает насыщенность цвета, и если вы ошибетесь, то сможете отменить несколько изменений. Чтобы получить доступ к Sketchpad, нажмите «Панель запуска приложений» > «Toybox» > «Sketchpad», – написал Маск. И пообещал, что вскоре владельцы электрокаров смогут передавать изображения со своего смартфона на «блокнот».

По материалам УБР
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