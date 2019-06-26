Беларусь с 1 августа запустит собственную систему мгновенных платежей

Беларусь создала собственную систему мгновенных платежей. Ее запуск анонсирован на 1 августа.
Об этом сообщил регулятор – Национальный банк Беларуси.
В Нацбанке пояснили, что СМП является инновационной и позволит клиентам белорусских банков осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней 365 дней в году.
“В период с 1 по 31 июля 2019 года в целях апробирования новой технологии обработки платежей и изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации, — говорится в сообщении. — С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию”.
Как напомнил регулятор, сервис разработан Нацбанком совместно с банковским сообществом, с 1 января текущего года он находится в опытной эксплуатации с участием 10 банков. Технический оператор данной системы (ОАО “Белорусский межбанковский расчетный центр”) в течение июля не будет взимать плату с банков — участников СМП за проведение расчетов.
Предполагается, что участие банков в СМП будет носить добровольный характер.
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