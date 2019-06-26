Завершено расследование нанесения 39,8 млн грн ущерба "Укрзализныце"

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование по факту нанесения 39,8 млн грн ущерба “Укрзализныце”.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения 39,8 млн грн убытков филиалу “Центр обеспечения производства “ПАО “Укрзализныця” при заимствовании дизельного топлива у ООО “Вог Аэро Джет”. 1 июля 2019 подозреваемым – начальнику и заместителю начальника филиала – и их защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления”, – говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

По данным детективов Бюро, в декабре 2015 года и марте 2016-го филиал “ЦЗВ” получил от ООО “Вог Аэро Джет” 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта и 1 мая 2016 соответственно, или же уплатить штраф в 2-2,7 млн ​​грн за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года. Процесс завершился в мае. Однако, по мнению следствия, должностные лица филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

“К тому же, топливо давала филиалу та же самая компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено – обвинительный акт в марте 2019 года по этому эпизоду направлен в суд”, – отметили в Бюро.

Расследование этих фактов детективы начали в декабре 2016 года.