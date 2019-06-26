Украина впервые импортировала электроэнергию из ЕС

Украина впервые в истории получила электроэнергию из Словакии и Венгрии. Это произошло в рамках так называемого Бурштынского энергоострова.

Об этом сообщает компания Эру Трейдинг – “дочка” американской корпорации ERU Corporation, которая и осуществила импорт.

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“Начало импорта электроэнергии в пределах Бурштынского энергоострова – это очередной шаг к интеграции украинского рынка в энергетические рынки Европы и залог справедливой ​​конкурентной цены для конечных потребителей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная мощность импортируемой электроэнергии составляет 130 МВт.

“Событие стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров компании, а также проактивной позиции команды НЭК Укрэнерго и представителей Европейской комиссии”, – добавили в Эру трейдинг.

В компании считают, что расширение трансграничной торговли электроэнергией позволит обеспечить защиту от монополизма и положить конец дискуссиям относительно рыночности и справедливости цены на электроэнергию в Украине.