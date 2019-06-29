Google впервые запустит в Африке «Интернет на воздушных шарах» на коммерческой основе

Ставка Google на использование воздушных шаров для предоставления услуг сотовой связи в удалённых регионах планеты вскоре будет подвергнута серьёзному испытанию на фоне сомнений в жизнеспособности технологии со стороны некоторых потенциальных клиентов.

Дочернее предприятие поискового гиганта Loon в течение ближайших нескольких недель запустит «Интернет на воздушных шарах» в Кении, государстве в Восточной Африке, совместно с Telkom Kenya, третьим по величине в стране сотовым оператором.

Благодаря новому сервису жители горных поселений получат доступ к услугам 4G по рыночным ценам. Управление гражданской авиации Кении заявило, что разрешение на эксплуатацию сервиса будет подписано в этом месяце.

Отметим, что Кения станет первым африканским государством, где будет запущен сервис Loon на коммерческой основе.