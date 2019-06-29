Компания Blacksmith анонсировала электробайк со сменным аккумулятором

Индийская компания Blacksmith Electric анонсировала электрический мотоцикл под названием Blacksmith B2, способный в теории проехать 240 км на одном заряде аккумулятора, который можно будет снять и отнести домой для зарядки.

В дизайне производитель ориентировался на классический индийский мотоцикл Royal Enfield Bullet 500. Примерно под стать будут и характеристики: Blacksmith B2 получит электродвигатель, способный развивать 19,4 лошадинные силы и 96 Нм крутящего момента. Электробайк сможет разгоняться до 120 км/ч и проезжать на одном заряде аккумулятора от 120 до 240 км (в случае использования двойной батареи).

Для полной зарядки аккумулятора необходимо около 4 часов, но Blacksmith B2 в теории может вообще не появляться на зарядных станциях. Ведь можно снять аккумулятор и отнести его к себе в квартиру и подключить к розетке. Такое решение подходит для жителей мегаполисов и просто больших городов, где недостаточно зарядных станций и нет возможности подключиться к электрической сети дома.

Blacksmith Electric планирует начать производство Blacksmith B2 в 2020 году. Он должен стоить от 4250 до 5000 долларов.