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В КНР завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта

В КНР завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта

В Пекине, столице Китайской Народной Республики, завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин. Его общая площадь составляет миллион квадратных метров.

Аэропорт расположен в 46 километрах от центра китайской столицы, в районе Дасин, и призван снизить нагрузку на другой пекинский аэропорт – Шоуду. Издание отмечает, что крыша авиагавани равна площади 25 футбольных полей.

Одним из авторов проекта стала Заха Хадид – известная английская архитектор арабского происхождения, которая умерла в 2016 году. Строительство здания началось уже после ее смерти.

Как отмечается, здание со стальным каркасом построено без единого структурного шва. По замыслу архитекторов, Дасин по форме напоминает феникса – чудо-птицу из китайской мифологии. В отличие от другого священного существа, уважаемого в Китае, – дракона (именно его олицетворяет Шоуду) – феникс представляет собой женское начало.

Новый аэропорт, полноценное открытие которого намечено на 30 сентября, в годовщину основания Китайской Народной Республики, ежегодно сможет обслуживать более 600 тысяч международных рейсов в четырех взлетно-посадочных полосах, а также 72 миллиона пассажиров.

По материалам УНН
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