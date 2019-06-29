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Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT (видео)

Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT (видео)

Компания Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT, презентация которого запланирована на 10 июля 2019 года.

Выпуск автомобиля компания анонсировала в скромном тизере на официальном YouTube-канале.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что концепт станет “физическим воплощением будущего бренда Bentley”, а также он “сочетает в себе технологии и мастерство”.

Так, в британской марке готовятся представить не просто электрокар, а “новое виденье модельного ряда бренда”. Среди прочих инноваций автомобиль обещают оборудовать автопилотом.

По материалам ТСН
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