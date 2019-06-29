Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT (видео)

Компания Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT, презентация которого запланирована на 10 июля 2019 года.
Выпуск автомобиля компания анонсировала в скромном тизере на официальном YouTube-канале.
Кроме того, пресс-служба сообщила, что концепт станет “физическим воплощением будущего бренда Bentley”, а также он “сочетает в себе технологии и мастерство”.
Так, в британской марке готовятся представить не просто электрокар, а “новое виденье модельного ряда бренда”. Среди прочих инноваций автомобиль обещают оборудовать автопилотом.
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