General Electric может поставить в Украину еще 40 локомотивов

Второй этап сотрудничества американской General Electric с “Укрзализныцей” предусматривает поставку в Украину 40 тепловозов серии Evolution, которые обойдутся Украине в 150 млн долларов. Данные средства еще предстоит найти.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

“Контракт с General Electric, вероятно, является наиболее значимым соглашением, которое заключила Украина за последние несколько лет с ведущей мировой компанией. Первый этап Договора выполнен успешно – “Укрзализныця” получила 30 локомотивов, которые уже работают на грузовых перевозках. Для выполнения второго этапа Договора на 40 новых локомотивов важно долгосрочное финансирование на сумму 150 млн долларов США, которые будут привлечены от международных финансовых институций”, – заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на минувшей неделе в США на встрече с представителями компаний Bunge, Cargill и General Electric.

Напомним, что 23 февраля 2018 года General Electric и “Укрзализныця” подписали рамочный контракт на поставку до 225 локомотивов GE серии Evolution до 2034 года, а также на модернизацию до 75 локомотивов из парка УЗ. Стоимость контракта оценивается в 1 млрд долл.

В рамках его первого этапа Украина уже получила 30 тепловозов ТЭ33АС. Последние из них были переданы в эксплуатацию УЗ Крюковским вагонзаводом, на мощностях которого выполнялась окончательная сборка локомотивов, 22 марта 2019 года. Стоимость первой партии из 30 тепловозов оценивается в 140 млн долл. (с НДС). Приобретение осуществлялось на условиях финансового лизинга через “Укрэксимбанк”, с гарантиями американского City Bank.