Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: советы юриста

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В Украине с 1 июля начинается отсчет времени для уплаты налога на недвижимость. В 2019 году этот налог выше, чем в 2018-м – его размер зависит от минимальной зарплаты, которая увеличилась на 523 грн.
Государственная фискальная служба подготовила 1,2 млн уведомлений для собственников “лишних” квадратных метров. При этом многие украинцы уведомления о налоге по-прежнему не получили. Юристы отмечают, что налог стоит уплатить, даже если не пришел “чек” – чтобы не оштрафовали.
Впрочем, число получателей уведомлений все же растет. Как отмечает юрист Владимир Столитний, это связано с наполнением электронной базы налогообложения.
“База ведется с 2014 года, поэтому многих собственников жилья в ней пока нет, они не получают уведомлений и не платят налоги. Но база постоянно пополняется: за счет покупки жилья, вступления в наследство новых собственников и мониторинга ГФС реестров недвижимости. Поэтому стоит начать платить добровольно, иначе, если вас обнаружат налоговики, придется внести налог за последние три года плюс 20% штрафа. А вот тех, кто “сдался” сам, как правило, не штрафуют”, – отметил Столитний.
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