По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,067 млн и 30,408 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 30), Максимальный курс продажи доллара 26,22 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,12-26,13 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму более 64,475 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2000 – 2 22226,1500 – 20 00026,1300 – 10 00026,1200 – 120 00026,1200 – 17 77726,1200 – 111 11126,1200 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1000 – 1 200

26,1100 – 3 000

26,1100 – 10 000

26,1100 – 3 400

26,1200 – 10 000

26,1200 – 3 300

26,1200 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1534 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1082 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.