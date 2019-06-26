По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,067 млн и 30,408 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 30), Максимальный курс продажи доллара 26,22 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,12-26,13 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму более 64,475 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1000 – 1 200
26,1100 – 3 000
26,1100 – 10 000
26,1100 – 3 400
26,1200 – 10 000
26,1200 – 3 300
26,1200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1534 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1082 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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