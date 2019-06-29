В школьную реформу уже вложено около $7 миллиардов - Гройсман

В реформу среднего образования в Украине вложено уже около 7 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман в Facebook, подводя итоги первого года внедрения проекта “Новая украинская школа”.

“В реформу среднего образования уже вложили около 7 млрд грн., а это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировки учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу”, – отметил он.

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По словам Гройсмана, с самого детства он не только понимал, но и почувствовал, что такое образование.

“Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда – педагоги. Тогда меня, еще совсем малыша, мама брала за руку и приводила в школу. Я садился на последней парте, мама преподавала, а я слушал”, – поделился воспоминаниями глава правительства.

Он отметил, что с тех пор знает: образование – это тяжелый труд для учителей и фундамент всей последующей жизни для ребенка.

В этом контексте премьер-министр убежден, что сейчас очень важно вернуть уважение к труду учителя.

“Всю свою жизнь я был рядом с педагогами и, как бы ни сложилось в дальнейшем, считаю восстановление уважения к учителю своей личной задачей”, – подчеркнул Гройсман.