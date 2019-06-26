Телескоп TESS открыл три новых экзопланеты (видео)

Астрономы с помощью космического телескопа TESS открыли три небольших экзопланеты у красного карлика L 98-59. Размеры и массы открытых планет можно сравнить с земными, однако ни одна из них не имеет признаков жизни.
Об этом сообщает NASA.
«Спутник с транзитом экзопланет NASA (TESS) обнаружил планеты размерами между площадью Марса и Земли, вращающиеся вокруг яркой прохладной соседней звезды. Планета, которая была названа L 98-59b, является самой мелкой из обнаруженных на сегодня TESS», – говорится в сообщении.
Хотя размеры планет уже известны исследователям, дальнейшее их изучение другими телескопами должно определить, имеют ли они атмосферы и, если да, какие газы присутствуют в них.
Ни одна из этих экзопланет не состоит в «зоне жизни», где на их поверхности может существовать жидкая вода.
Все они находятся в так называемой «зоне Венеры», где планеты, имеющие плотную атмосферу, будут находиться под влиянием парникового эффекта. Поэтому L 98-59d может быть каменистой планетой, похожей на Венеру или как мини-Нептун, у которого твердое ядро.
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