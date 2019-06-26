0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Телескоп TESS открыл три новых экзопланеты (видео)

Телескоп TESS открыл три новых экзопланеты (видео)

Астрономы с помощью космического телескопа TESS открыли три небольших экзопланеты у красного карлика L 98-59. Размеры и массы открытых планет можно сравнить с земными, однако ни одна из них не имеет признаков жизни.

Об этом сообщает NASA.

«Спутник с транзитом экзопланет NASA (TESS) обнаружил планеты размерами между площадью Марса и Земли, вращающиеся вокруг яркой прохладной соседней звезды. Планета, которая была названа L 98-59b, является самой мелкой из обнаруженных на сегодня TESS», – говорится в сообщении.

Хотя размеры планет уже известны исследователям, дальнейшее их изучение другими телескопами должно определить, имеют ли они атмосферы и, если да, какие газы присутствуют в них.

Ни одна из этих экзопланет не состоит в «зоне жизни», где на их поверхности может существовать жидкая вода.

Все они находятся в так называемой «зоне Венеры», где планеты, имеющие плотную атмосферу, будут находиться под влиянием парникового эффекта. Поэтому L 98-59d может быть каменистой планетой, похожей на Венеру или как мини-Нептун, у которого твердое ядро.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.