Мировые цены на нефть подскочили на 2%

Сегодня, 1 июля, мировые цены на нефть уверенно повышаются на фоне ожиданий того, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет продлена. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Reuters.
Так, сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 2,4% и достигли $66,44 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,3%, до 59,83 доллара за баррель.
По данным агентства, участники торгов ждут заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые пройдут 1-2 июля в Вене. Инвесторы оценивают возможные перспективы продления действующего с начала 2017 года соглашения по сокращению добычи нефти. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
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