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На энергетической бирже состоялись первые торги по продаже электричества для населения

На энергетической бирже состоялись первые торги по продаже электричества для населения

ЧАО “Укргидроэнерго” и ГП “Энергоатом” приняли участие в первых торгах на Украинской энергетической бирже по продаже электроэнергии для нужд населения в рамках выполнения спецобязательств.

Об этом говорится на сайте УЭБ.

По результатам торгов, Энергоатом продал 4,14 млрд кВт-час. для обеспечения базовой нагрузки по цене 0,5667 грн за 1 кВт-ч.

Укргидроэнерго продало 138 млн кВт-ч для обеспечения пиковой нагрузки по цене 0,6737 грн за 1 кВт-ч.

Проведение в Украине электронных аукционов необходимо для реализации механизма с возложения спецобязательств, который гарантирует низкие цены на электроэнергию для населения.

По материалам УКРИНФОРМ
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