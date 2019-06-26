Овощная корзина в мае подорожала - эксперт

Овощная корзина с начала 2019 года подорожала на 86%, а в мае – на 21%.

Об этом пишет председатель украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

Овощная корзина с начала года подорожала на 86%. За последний месяц – на 21%. Овощная корзина, в состав которой входят по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука, поднялась с 87,3 грн в апреле этого года до 105,4 грн в мае.

Больше всего подорожала морковь – в мае уже стоила 22,5 грн. Индекс роста 72%.

За свеклу, килограмм которой еще в апреле стоил 14,7 грн, в мае необходимо было отдать уже 21,6 грн – скачок цены на 47%. Картофель: апрель – 10,7 грн, а май – 14,1 грн, за месяц цена повысилась на 32%.