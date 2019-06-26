Укрнафта за 5 месяцев уплатила почти 3,3 миллиарда рентной платы

ПАО «Укрнафта» за пять месяцев уплатило в государственный и местный бюджеты почти 3,3 млрд грн рентной платы.
Об этом сообщает пресс служба Укрнафты.
“За пять месяцев в бюджеты всех уровней Укрнафта уплатила 3,28 млрд грн рентной платы, в том числе 163,8 млн грн в местные бюджеты”, – говорится в сообщении.
За май этого года от Укрнафты в государственный и местные бюджеты различных уровней поступило 668,9 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам – это на 6% больше аналогичного показателя прошлого года (631,2 млн грн).
Согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, 33,4 млн грн со всей суммы поступило в областные, районные и местные бюджеты разных уровней.
В годовом плане «Укрнафты» предусмотрено, что в течение 2019 года компания в целом уплатит 7,3 млрд грн ренты, а следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должно поступить около 365 млн грн доходов от рентных платежей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихсяПозавчера, 10:03 - 18764 20
Украинцы платят за свет в 2,5 раза меньше россиян и белорусов – министр энергетикиВчера, 10:19 - 1598 12
Эксперты назвали минусы решения о повышении пенсий с 1 июляВчера, 13:25 - 17302 3
В Украине дешевеют помидорыВчера, 06:03 - 734 3
BMW отказывается от электромобилей на следующие 5 летВчера, 23:00 - 4919 2
Эксперты назвали минусы решения о повышении пенсий с 1 июляВчера, 13:25 - 17302 3
Обнародовали рейтинг лучших машин для путешествийВчера, 21:03 - 8330 1
С июля в крупных городах появятся перехватывающие автостоянкиВчера, 12:13 - 6164 1
BMW отказывается от электромобилей на следующие 5 летВчера, 23:00 - 4919 2
НБУ развеял мифы о новой 1000-гривневой банкнотеВчера, 11:34 - 2429
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 386
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4074 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3872
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23162 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5486 1