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Укрнафта за 5 месяцев уплатила почти 3,3 миллиарда рентной платы

Укрнафта за 5 месяцев уплатила почти 3,3 миллиарда рентной платы

ПАО «Укрнафта» за пять месяцев уплатило в государственный и местный бюджеты почти 3,3 млрд грн рентной платы.

Об этом сообщает пресс служба Укрнафты.

“За пять месяцев в бюджеты всех уровней Укрнафта уплатила 3,28 млрд грн рентной платы, в том числе 163,8 млн грн в местные бюджеты”, – говорится в сообщении.

За май этого года от Укрнафты в государственный и местные бюджеты различных уровней поступило 668,9 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам – это на 6% больше аналогичного показателя прошлого года (631,2 млн грн).

Согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, 33,4 млн грн со всей суммы поступило в областные, районные и местные бюджеты разных уровней.

В годовом плане «Укрнафты» предусмотрено, что в течение 2019 года компания в целом уплатит 7,3 млрд грн ренты, а следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должно поступить около 365 млн грн доходов от рентных платежей.

По материалам УКРИНФОРМ
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