В Украине подешевеют более 400 лекарственных препаратов

С июля 2019 года Кабинет министров Украины совершенствует регулирование цен на все медикаменты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств, при их закупке для медицинских учреждений за бюджетные средства.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей.

По информации Госпотребслужбы, Национальный перечень лекарственных средств состоит из 427 препаратов с доказанной эффективностью. Около 60 из них являются популярными лекарствами, которыми чаще всего пользуются украинцы. В денежном выражении они составляют около 80% от общего объема закупок в регионах.

Государственное регулирование будет происходить путем установления Министерством здравоохранения Украины предельных оптово-отпускных цен на основе цен на лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Польша, Словацкой республике, Чешской Республике, Латвийской Республике, Венгрии.

Таким образом, цены на препараты из перечня должны быть не выше, чем цены в пяти соседних странах. Ограничение цен будет применяться для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по которым объем продаж за год составляет более 5 млн грн.

По предварительным подсчетам, введение государственного регулирования цен на популярные препараты поможет сэкономить около 214 млн грн. За эти средства медучреждения смогут приобрести дополнительное количество лекарств для бесплатного лечения пациентов в стационаре.

Для розничной торговли лекарствами из указанного перечня Минздрав также вводит ценовое регулирование, но через механизм регрессивных наценок. Он поможет избавиться от негативного явления, когда работники аптек намеренно убеждают приобрести дорогие лекарства из всех аналогов.

Механизм регрессивных наценок предусматривает, что чем выше будет стоимость препарата, тем меньше процент надбавки сможет установить на него аптека.

Если стоимость препарата до 100 грн — максимальная торговая надбавка может составлять 25%. При стоимости упаковки препарата от 100 до 500 грн — надбавка на уровне 20%. От 500 до 1000 — 15%. Более 1000 грн за упаковку лекарственного средства — максимальная торговая надбавка не должна превышать 10%.

Данная работа проводится во исполнение решения Правительства от 3 апреля текущего года по снижению цен на лекарства.