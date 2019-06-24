Предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева

Кабинет Министров установил предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла для городов областного значения.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Тарифы:
Предельные тарифы на горячее водоснабжение:
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