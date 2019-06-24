0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 213 0

Предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева

Предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева

Кабинет Министров установил предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла для городов областного значения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Тарифы:

  • 1400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года (со счетчиком тепла для городов областного значения)
  • При отсутствии счетчика предельный размер тарифа – 35,21 гривен/кв. м.

Предельные тарифы на горячее водоснабжение:

  • 83,66 гривен/куб. (с пололотенцесушителем).

  • 75,74 гривен/куб. м (при отсутствии пололотенцесушителя).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.