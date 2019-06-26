ЕБРР выделит Украине 149 млн евро кредита на модернизацию электросетей

Кабмин одобрил распоряжение о целесообразности привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 149 млн евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи.

Реализация проекта будет осуществляться ГП НЭК Укрэнерго и позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах Украины. Модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи также является одной из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E, отметили в Минфине.

“Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс мероприятий, предусмотренных проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала. Внедрение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения умных сетей энергоснабжения (Smart Grid).