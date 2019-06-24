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В Укразализныце сообщили, когда для Kyiv Boryspil Expess откроют остановку Выдубичи

В Укразализныце сообщили, когда для Kyiv Boryspil Expess откроют остановку Выдубичи

Остановкe Выдубичи на пути экспресс-поезда «Киев» – аэропорт «Борисполь» планируют открыть до конца 2019-го года.

Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По его словам, сейчас идет строительство платформы для экспресса.

«Железнодорожники завершают монтаж фундамента пассажирской платформы. Далее перейдем к монтажу стеновых блоков. Это очень сложный участок – здесь большое количество инженерных сетей связи и энергетики, поэтому большую часть работ приходится выполнять вручную, без привлечения строительной техники», – сообщил Евгений Кравцов.

Сводная платформа будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров, будет два входа и выхода.

«Один вход будет под землей, вплоть до метрополитена. Планируем обустроить открытый павильон, широкие лестницы с навесом и подъем для людей с инвалидностью, установить автоматы продажи билетов. Второй вход – лестница к обустроенноq площадкt», – уточнил председатель правления Укрзализныци.

Справка Finance.ua:

  • Курсирование поездов в регулярном режиме началось 30 ноября 2018 года. А с 10 мая 2019 на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.
  • В настоящее время в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26), №834 Киев (13:00 ) – Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38) №842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).
  • Цена билета составляет 80 грн.
По материалам Finance.UA
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