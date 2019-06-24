В Укразализныце сообщили, когда для Kyiv Boryspil Expess откроют остановку Выдубичи

Остановкe Выдубичи на пути экспресс-поезда «Киев» – аэропорт «Борисполь» планируют открыть до конца 2019-го года.
Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
По его словам, сейчас идет строительство платформы для экспресса.
«Железнодорожники завершают монтаж фундамента пассажирской платформы. Далее перейдем к монтажу стеновых блоков. Это очень сложный участок – здесь большое количество инженерных сетей связи и энергетики, поэтому большую часть работ приходится выполнять вручную, без привлечения строительной техники», – сообщил Евгений Кравцов.
Сводная платформа будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров, будет два входа и выхода.
«Один вход будет под землей, вплоть до метрополитена. Планируем обустроить открытый павильон, широкие лестницы с навесом и подъем для людей с инвалидностью, установить автоматы продажи билетов. Второй вход – лестница к обустроенноq площадкt», – уточнил председатель правления Укрзализныци.
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