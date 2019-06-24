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США и Индия договорились уладить разногласия в сфере торговли

США и Индия договорились уладить разногласия в сфере торговли

Госсекретарь США Майк Помпео призвал к укреплению сотрудничества с Индией, выразив надежду, что двум странам удастся уладить разногласия в сфере торговли и по другим вопросам “в духе дружбы”.

Глава американской дипломатии в среду провел переговоры с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе визита в столицу страны Нью-Дели.

Первая с момента переизбрания Моди встреча высокопоставленных представителей двух стран проходит на фоне развития стратегических связей и напряженности из-за пошлин и планов Индии приобрести российские вооружения.

Обе стороны постарались преуменьшить разногласия. Назвав США и Индию “друзьями, которые могут помочь друг другу во всем мире”, Помпео отметил, что даже у лучших друзей неизбежно возникают разногласия. Индийский премьер-министр сказал: “Если вы ведете с кем-то торговлю, невозможно обойтись без проблем в сфере торговли”.

При этом Помпео подчеркнул необходимость заняться урегулированием споров в сфере экономики.

“Соединенные Штаты четко дали понять, что мы хотим расширения доступа на рынок и снятия торговых барьеров. Необходимо уладить вопросы в экономической сфере”, – отметил он.

По материалам Голос Америки
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