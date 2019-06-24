Аудиторы КГГА выявили нарушений почти на 1,5 млрд грн

Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА обнаружил в работе структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы за почти полтора года (с начала 2018-го и 5 месяцев 2019 года) нарушений на 1,412 млрд грн.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА сообщила директор Департамента Оксана Колтик.

“За 2018 – 2019 годы выявлено финансовых нарушений почти на 1,5 млрд грн., из них финансовые нарушения и неэффективные управленческие решения привели к потерям 398,2 млн грн грн”, – рассказала она о результатах работы аудиторов КГГА.

Оксана Колтик напомнила, что с момента создания Департамента, начиная с 25 мая 2014 года, в правоохранительные органы было передано 180 материалов аудита на общую сумму почти 1 млрд грн (923,983 млн грн). Из них 45 материалов были переданы за 2018 год, и 15 – за 2019-й.

“На сегодняшний день продолжаются расследования 130 уголовных производств, 31 лицу вручено уведомление о подозрении, 17 дел передано в суд”, – отметила она.

По данным директора Департамента, аудиторы постоянно проводят работу, чтобы предупредить потери бюджетных средств и сэкономить коммунальные ресурсы.

“Таким способом в течение 2018 – 2019 гг для города было сэкономлено 286 млн грн”, – подчеркнула она.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что Департамент аудита и финансового контроля подчиняется непосредственно мэру, поэтому он постоянно получает от них оперативную информацию и делает соответствующие выводы.

“Я в курсе всех проверок, которые осуществляются, потому что сам эти проверки инициирую, – подчеркнул мэр. – Борьба с коррупцией и выявление халатного отношения чиновников к своим обязанностям является для нас ключевым приоритетом. Поэтому по инициативе городского головы аудиторы проверяют все сферы городского хозяйства. Я даю поручение подготовить материалы проверок, которые мы направим в правоохранительные органы. Нам нужно соответствующее реагирование – от полиции и от прокуратуры”, – подчеркнул мэр.