После проверок АМКУ возбуждено 17 дел на предприятия ТКЭ за злоупотребления монополией

По результатам проверок Антимонопольным комитетом Украины возбуждено 17 дел на предприятия теплокоммунэнерго из-за злоупотребления монопольным положением.
Об этом заявил председатель АМКУ Юрий Терентьев во время заседания правительства.
“С марта этого года комплексно по всем территориальным отделениям, по всем областям, Антимонопольным комитетом Украины проводится комплексное мероприятие по проверке всех вопросов, связанных с теплоснабжением. По состоянию на сейчас уже возбуждено 17 дел по вопросам злоупотребления монопольным положением на местах”, – отметил Терентьев.
По его словам, сейчас возбужденные дела расследуются, а в органах местной власти даны рекомендации всем игрокам сферы теплоснабжения.
При этом он добавил, что дополнительно АМКУ проверит вопрос непрозрачности структуры собственности предприятий ТКЭ. “Сегодня будет поручено всем территориальным отделением отработать все эти кипрские оффшоры и применить ответственность, предусмотренную законом, к тем вопросам, где мы имеем мутную структуру собственности”, – добавил чиновник.
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