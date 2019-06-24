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В США Uber и McDonald's тестируют доставку дронами

В США Uber и McDonald's тестируют доставку дронами

В США американский концерн Uber начал испытания доставки продуктов питания с помощью беспилотника.

В рамках услуги Uber Eats клиенты в Сан-Диего будут получать продукты питания, заказанные через сеть McDonald’s по воздуху. Со временем программа должна быть расширена, чтобы включить другие точки питания и напитки.

Заказанная еда прикрепляется к дрону службой быстрого питания, а он затем летит к месту, откуда ее забирает курьер. Дрон контролируется новой системой управления воздушным движением. Компания также планирует посадить беспилотники на крыши автомобилей Uber Eats с помощью QR-кода, идентифицирующего их.

Чтобы начать программу, Uber и город Сан-Диего должны были получить одобрение Федерального авиационного управления США (FAA). Представитель компании сообщил, что получение сертификата находится на завершающей стадии. “Мы работали с FAA, чтобы обеспечить выполнение всех требований безопасности, что является нашим приоритетом”, – подчеркнул отвечающий за авиационные проекты представитель Uber Люк Фишер.

Компания подчеркивает, что опыт, полученный в ходе испытаний в Сан-Диего, будет использован в других проектах, включая летающие такси. Uber Eats сотрудничает в эксперименте с Uber Elevate, филиалом Uber, отвечающим за развитие воздушных перевозок и летающих такси. Фишер сказал, что очень важно определить, как беспилотники будут работать в плотной городской среде. Это важно, потому что в 2050 году 68% населения Земли будет жить в городах.

В прошлом месяце Uber провел несколько предварительных тестов, используя дрон AR200. Тем не менее, компания строит беспилотник для доставки еды, дебют которого запланирован на конец этого года.

По материалам Центр транспортных стратегий
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