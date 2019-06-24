В США Uber и McDonald's тестируют доставку дронами

В США американский концерн Uber начал испытания доставки продуктов питания с помощью беспилотника.

В рамках услуги Uber Eats клиенты в Сан-Диего будут получать продукты питания, заказанные через сеть McDonald’s по воздуху. Со временем программа должна быть расширена, чтобы включить другие точки питания и напитки.

Заказанная еда прикрепляется к дрону службой быстрого питания, а он затем летит к месту, откуда ее забирает курьер. Дрон контролируется новой системой управления воздушным движением. Компания также планирует посадить беспилотники на крыши автомобилей Uber Eats с помощью QR-кода, идентифицирующего их.

Чтобы начать программу, Uber и город Сан-Диего должны были получить одобрение Федерального авиационного управления США (FAA). Представитель компании сообщил, что получение сертификата находится на завершающей стадии. “Мы работали с FAA, чтобы обеспечить выполнение всех требований безопасности, что является нашим приоритетом”, – подчеркнул отвечающий за авиационные проекты представитель Uber Люк Фишер.

Компания подчеркивает, что опыт, полученный в ходе испытаний в Сан-Диего, будет использован в других проектах, включая летающие такси. Uber Eats сотрудничает в эксперименте с Uber Elevate, филиалом Uber, отвечающим за развитие воздушных перевозок и летающих такси. Фишер сказал, что очень важно определить, как беспилотники будут работать в плотной городской среде. Это важно, потому что в 2050 году 68% населения Земли будет жить в городах.

В прошлом месяце Uber провел несколько предварительных тестов, используя дрон AR200. Тем не менее, компания строит беспилотник для доставки еды, дебют которого запланирован на конец этого года.