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Стало известно, сколько раз в Киеве расплатились e-билетом

Стало известно, сколько раз в Киеве расплатились e-билетом

За шесть месяцев 2019 года 27,8 миллиона поездок в общественном транспорте было оплачено с помощью электронного билета.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.

Чаще всего киевляне используют э-билет в наземном транспорте. За время функционирования автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) 20,5 млн поездок в автобусах, троллейбусах и фуникулере было оплачено по безналу.

Оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте можно при помощи:

  • единого билета,
  • транспортной карточки Kyiv Smart Card,
  • карточки киевлянина,
  • бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина.

Для того, чтобы осуществить оплату, необходимо:

  • в салоне наземного транспорта поднести карточку или билет к валидаторк,
  • в метрополитене – к считывающему устройству на турникете.

Купить карту можно:

  • на станциях Киевского метрополитена,
  • в личном кабинете киевлянина,
  • в мобильном приложении KyivSmartCity,
  • в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click,
  • KyivPayBot в Телеграмм и Facebook,
  • KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook.

Стоимость проезда по карте:

  • Если пополнять карточку на 1-9 поездок, стоимость каждой будет 8 гривен.
  • 10-19 поездок – 7,70 грн.
  • 20-29 поездок – 7,40 грн.
  • 30-39 поездок – 7,10 грн.
  • 40-49 поездок – 6,80 грн.
  • 50 поездок – 6,50 грн.
    Стоимость карточки Kyiv Smart Card – 50 грн.
По материалам Finance.UA
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