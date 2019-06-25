Стало известно, сколько раз в Киеве расплатились e-билетом

За шесть месяцев 2019 года 27,8 миллиона поездок в общественном транспорте было оплачено с помощью электронного билета.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.

Чаще всего киевляне используют э-билет в наземном транспорте. За время функционирования автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) 20,5 млн поездок в автобусах, троллейбусах и фуникулере было оплачено по безналу.

Оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте можно при помощи:

единого билета,

транспортной карточки Kyiv Smart Card,

карточки киевлянина,

бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина.

Для того, чтобы осуществить оплату, необходимо:

в салоне наземного транспорта поднести карточку или билет к валидаторк,

в метрополитене – к считывающему устройству на турникете.

Купить карту можно:

на станциях Киевского метрополитена,

в личном кабинете киевлянина,

в мобильном приложении KyivSmartCity,

в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click,

KyivPayBot в Телеграмм и Facebook,

KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook.

Стоимость проезда по карте: