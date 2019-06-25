Стало известно, сколько раз в Киеве расплатились e-билетом

За шесть месяцев 2019 года 27,8 миллиона поездок в общественном транспорте было оплачено с помощью электронного билета.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.
Чаще всего киевляне используют э-билет в наземном транспорте. За время функционирования автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) 20,5 млн поездок в автобусах, троллейбусах и фуникулере было оплачено по безналу.
Оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте можно при помощи:
Для того, чтобы осуществить оплату, необходимо:
Купить карту можно:
Стоимость проезда по карте:
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