Украинский производитель сельхозтехники откроет собственный завод в Польше

Украинский производитель сельхозтехники Завод Кобзаренко планирует сдать в эксплуатацию собственный завод в Польше, в городе Белхатув до 1 января 2020 года.
Об этом заявил владелец предприятия Анатолий Кобзаренко, сообщает Agravery.com.
По его словам, общие инвестиции в строительство завода составили около 5 млн евро.
«Из них 2,3 млн евро нам на безвозвратной основе предоставил ЕС – только за то, что мы будем там производить инновационную продукцию. Эти средства пойдут на погашение кредита в банке, который мы брали под строительство. Согласно бизнес-плану срок окупаемости инвестиций в завод – 5 лет. Надеюсь, это может произойти даже быстрее», – рассказал Анатолий Кобзаренко.
Он отметил, что сейчас начался активный этап строительства.
«Сейчас готова крыша здания завода, навесили кран-балки, осталось облицевать стены и залить бетоном пол. До 1 января 2020 года завод должен быть полностью сдан в эксплуатацию», – сказал Кобзаренко.
Владелец завода отметил, что фактически создает компактный вариант предприятия – копию производства в Украине.
«Дело в том, что сейчас у нас много клиентов в странах ЕС. Для доставки продукции из Сумской области (где расположено производство, – ред.) в Европу очень большое логистическое плечо. В основном цехе площадью 5 тыс. кв. м. будут расположены сварочный, покрасочный, токарный и другие участки. Само место для строительства выбрано тоже не случайно – рядом находятся несколько логистических центров, один из которых принадлежит компании Amazon. Поэтому оттуда будет удобно доставлять клиентам продукцию по всей Европе. Так же, в случае доставки из Польши, нет никаких проблем с таможенным оформлением, отсутствует двойной таможенный тариф, который нужно платить при ввозе и при выгрузке оборудования. Соответственно, ниже накладные расходы и стоимость наших изделий. Еще одна причина – в Европе очень низкие ставки кредитования производителя и ставки на лизинг техники», – пояснил Анатолий Кобзаренко.
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