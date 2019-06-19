Украина потеряла около 10 миллиардов из-за теневого рынка нефтепродуктов - ассоциация

Нефтегазовая ассоциация Украины оценивает потери государственного и местного бюджетов в 2018 году от теневого рынка нефтепродуктов в 10 миллиардов гривен.
Об этом сообщила президент ассоциации Неля Привалова.
По ее словам, решить эту проблему может ужесточение мер по контролю оборота нефтепродуктов. В частности – введение лицензирования и усиление ответственности за незаконные операции по торговле и хранению топлива.
В связи с этим она призвала Кабинет Министров не затягивать с принятием подзаконных актов для ввода лицензирования.
По ее словам, если подзаконные акты не утвердят своевременно, то может возникнуть риск, когда старые нормы законов уже не работают, а новые еще не вступили корректно в работу. В связи с этим может возникнуть “ситуация некеого правового коллапса”, подчеркнула она.
Также президент ассоциации добавила, что действия правительства в отношении данных реформ можно назвать “маркером зрелости и готовности к внедрению системных, комплексных, цивилизованных реформ”.
“Они (действия – ред.) обеспечат безопасность жизни, здоровья граждан и окружающей инфраструктуры, равные условия на рынке для бизнеса, устойчивости рынка нефтепродуктов, неотвратимости наказания за нелегальную деятельность, наполнение бюджета налогами, а также финансирования за счет получения дополнительных средств инфраструктуры населенных пунктов, ремонта дорог и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов”, – добавила Привалова.
По оценке ассоциации, в настоящее время в Украине нелегально работает минимум 1,5 тыс. заправок, через которые ежемесячно реализуется до 40 тыс. тонн топлива. Теневой рынок в сегменте дизтоплива составляет около 20%, сжиженного газа – 50%.
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