Эксперты рассказали о новшествах для желающих взять кредит

Украинские банки перед выдачей кредитов должны будут тщательно проверять своих клиентов и учитывать данные из Кредитного реестра НБУ, а также все кредитные риски перед выдачей займов для граждан и бизнеса.
Такие новшества предусматривает постановление Национального банка Украины (НБУ).
Когда оно вступит в силу, банковские структуры уже не смогут полностью самостоятельно принимать решения о том, выдавать кредит или нет.
Как новое требование отразится на рядовых украинцах? Адвокат Алексей Панов отметил, что волноваться не стоит, а ответственно относиться к кредитам нужно и сейчас.
“Гражданам не придется подавать какие-либо дополнительные документы, кроме тех, которые обычно запрашиваются финансовыми учреждениями. Вместе с тем, с введением новых правил банки получат доступ к данным Кредитного реестра НБУ, смогут запрашивать и обмениваться информацией относительно кредитного рейтинга того или иного претендента. Т. е. данное нововведение коснется потребителей не напрямую, а скорее косвенно. Чтобы не попадать в группу риска и не получить отказ в будущем, гражданам нужно внимательно отнестись к выполнению своих обязательств по существующим кредитам в банках”, – говорит Панов.
Юристка Анастасия Князева добавляет, что банки будут оценивать риски невозврата кредита, учитывая информацию о дефолте должника в других банках; такая же процедура будет проведена в отношении юридических лиц.
“Банки будут более осторожно выдавать кредиты, и возможно, что дополнительные проверки заемщика увеличат вероятность возврата кредитов. Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года”, – отметила Князева.
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