Китай открывает рынок автомобильных аккумуляторов для зарубежных поставщиков

Министерство промышленности и информатизации КНР объявило об отмене списка рекомендованных поставщиков аккумуляторных батарей.

Это решение, как полагают иностранные компании, может открыть для них крупнейший в мире рынок аккумуляторов для электромобилей.

В Китае, крупнейшем в мире и быстрорастущем рынке так называемых автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), наблюдается рост инвестиций южнокорейских производителей аккумуляторов LG Chem и Samsung SDI на фоне ожиданий постепенного изменения государственной политики в отношении работы здесь зарубежных компаний.