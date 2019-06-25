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Китай открывает рынок автомобильных аккумуляторов для зарубежных поставщиков

Китай открывает рынок автомобильных аккумуляторов для зарубежных поставщиков

Министерство промышленности и информатизации КНР объявило об отмене списка рекомендованных поставщиков аккумуляторных батарей.

Это решение, как полагают иностранные компании, может открыть для них крупнейший в мире рынок аккумуляторов для электромобилей.

В Китае, крупнейшем в мире и быстрорастущем рынке так называемых автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), наблюдается рост инвестиций южнокорейских производителей аккумуляторов LG Chem и Samsung SDI на фоне ожиданий постепенного изменения государственной политики в отношении работы здесь зарубежных компаний.

По материалам 3dnews.ru
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