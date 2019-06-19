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Бронетанковый завод в Киеве купил у себя запчасти за 9,14 млн грн - СМИ

Бронетанковый завод в Киеве купил у себя запчасти за 9,14 млн грн - СМИ

В постановлении Печерского райсуда Киева, куда следователь обратился в рамках уголовного производства № 62019000000000537, открытого в апреле 2019 года, говорится о том, что ГБР подозревает должностных лиц ГП “Киевский бронетанковый завод” в присвоении средств из-за соглашения с ООО “Торговый дом “Партсет” по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам на сумму 9,14 млн грн.

Так, в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с “КБТЗ” соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Потому, в начале июля 2018 завод заключил договор подряда с “Торговым домом “Партсет”. Для его выполнения под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании. Через четыре недели “КБТЗ” подписал с “Торговый дом “Партсет” теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн.

В исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей и комплектующих, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно – 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

По материалам Наші гроші
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