Черный цвет — главный тренд в дизайне ванных комнат 2019-2020

Палитра темных цветов универсальна, она используется во многих стилях: лофт, минимализм, ар-деко, классике. Агатовые, никелевые или антрацитовые оттенки гармонично вписываются в брутальные мужские проекты, а также изысканные женские ванны. Дизайнеры используют разные элементы черного: мебель, сантехнику, отделочные материалы, аксессуары.
Популярность этого цвета показала международная выставка ISH, которая состоялась в марте текущего года во Франкфурте. Там ведущие дизайнеры мира демонстрировали коллекции сантехники. Большинство компаний представили собственные линейки ванн, унитазов, раковин, биде и смесителей в стиле black. Коллекции показали, насколько многогранен этот цвет, с его оттенками, текстурами, матовым и глянцевым лоском. В Украине сантехника в черном цвете набирает популярности огромными темпами.
Не многие готовы к радикальным изменениям в ванной комнате и покупке темной сантехники. Поэтому дизайнеры предлагают дополнять интерьеры стильным оборудованием. В интернет-магазине Империя Сантехники есть черные смесители чешской фирмы Imprese, итальянской Paffoni, американской Graff и др. Линейка поражает разнообразием никелевых, агатовых моделей в глянцевом и матовом исполнении. Столь небольшой элемент, как кран над умывальником, способен оживить устаревший интерьер, сделать его стильным и актуальным.
Как вписать черную сантехнику в интерьер?
Работая с темной палитрой, важно не перестараться и соблюсти баланс. Профессионалы советуют сочетать темные элементы со светлым кафелем и натуральным деревом. Лучше всего агатовая сантехника смотрится на фоне плитки под мрамор или натуральный камень. Также важно поработать со светом, создав многоуровневую систему освещения. В плохо освещенной комнате, ванна цвета “антрацит” будет выглядеть мрачновато.
Многогранность темной палитры раскрывает огромные возможности в выборе оборудования. С темным умывальником отлично сочетаются краны, покрытые глянцевым и матовым хромом. Более того, они прекрасно смотрятся с медным и золотым оборудованием. Золото с темной раковиной или мебелью создает роскошную, элитарную атмосферу. Также используют прием монохром, подбирая оборудования одного цвета. Комплекты в стиле total black выглядят стильно и современно.
Обладателям небольших санузлов советуют устанавливать сантехнику светлых оттенков, ведь она не загромождает пространство. Оборудование часто делают контрастным. Черный смеситель — удачное дополнение к белоснежному умывальнику из мрамора или литого камня. Этот небольшой элемент станет контрастным акцентом в санузле. Дополнить палитру рекомендуют агатовой душевой стойкой или держателем для полотенец.
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