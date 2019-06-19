0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения

Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения

Если вы решите отдохнуть на пляже этим летом, то с большой вероятностью увидите пластиковый мусор. Он будет или валяться на песке, или плавать в прибрежных волнах, или просто покоиться на дне. Соломинки, крышки от бутылок и сами бутылки, одноразовая посуда… Мы уже много раз писали о том, какой вред весь этот мелкий сор наносит окружающей среде.

Однако недавно исследователи выявили новый, весьма необычный вид загрязнения. Его оригинальное название — «plasticrust», и по факту это самая настоящая «скальная порода» из пластмассы.

Игнасио Гестосо, эколог из Центра морских исследований и экологии MARE на португальском острове Мадейра, впервые заметил странные корковые отложения на береговых скалах вулканического острова еще в 2016 году.

Голубоватая пленка оплела камни и приклеилась к ним как старая жвачка к тротуару. Гестосо и его коллеги сделали несколько фотографий и взяли пару образцов, но для серьезного исследования этого, разумеется, было недостаточно. В начале этого года они вернулись на прежнее место за новыми данными и обнаружили, что корковый слой не только стал больше, но и заиграл новыми цветами.

Экологи собрали таинственное вещество и подвергли его химическому анализу, чтобы понять, с чем именно они имеют дело. Путем случайного отбора проб стало ясно, что за три года корковый слой покрыл примерно 10% всех скал. Он состоит преимущественно из полиэтилена, который встречается повсеместно, от одноразовых пакетов до пищевых контейнеров.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.