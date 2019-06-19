Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения

Если вы решите отдохнуть на пляже этим летом, то с большой вероятностью увидите пластиковый мусор. Он будет или валяться на песке, или плавать в прибрежных волнах, или просто покоиться на дне. Соломинки, крышки от бутылок и сами бутылки, одноразовая посуда… Мы уже много раз писали о том, какой вред весь этот мелкий сор наносит окружающей среде.

Однако недавно исследователи выявили новый, весьма необычный вид загрязнения. Его оригинальное название — «plasticrust», и по факту это самая настоящая «скальная порода» из пластмассы.

Игнасио Гестосо, эколог из Центра морских исследований и экологии MARE на португальском острове Мадейра, впервые заметил странные корковые отложения на береговых скалах вулканического острова еще в 2016 году.

Голубоватая пленка оплела камни и приклеилась к ним как старая жвачка к тротуару. Гестосо и его коллеги сделали несколько фотографий и взяли пару образцов, но для серьезного исследования этого, разумеется, было недостаточно. В начале этого года они вернулись на прежнее место за новыми данными и обнаружили, что корковый слой не только стал больше, но и заиграл новыми цветами.

Экологи собрали таинственное вещество и подвергли его химическому анализу, чтобы понять, с чем именно они имеют дело. Путем случайного отбора проб стало ясно, что за три года корковый слой покрыл примерно 10% всех скал. Он состоит преимущественно из полиэтилена, который встречается повсеместно, от одноразовых пакетов до пищевых контейнеров.