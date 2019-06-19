По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,603 млн и 31,284 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 28), Максимальный курс продажи доллара 26,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,18-26,19 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму более 57,887 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2000 – 2 22226,2000 – 10 00026,2000 – 2 22226,2000 – 10 00026,1700 – 23 00026,1600 – 20 00026,1600 – 77 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1600 – 2 600

26,1600 – 10 000

26,1700 – 7 000

26,1700 – 12 000

26,1700 – 3 500

26,1700 – 20 000

26,1700 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2053 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1554 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.