К программе «Бонус к депозиту» присоединился ПУМБ

В программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua появился новый участник – Банк ПУМБ.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в депозитах «Доходный» и «Накопительный»:

6 мес. – до 17,50%*, 0,7% годовых от вклада,

9 мес. – до 17,50%*, 0,6% годовых от вклада,

12 мес.- до 17,50%*, 0,4% от вклада,

18 мес. – до 17,50%*, 0,4% от вклада.

Условия банка:

Срок вклада: 6 мес – 18 мес,

Минимальная сумма вклада: 30 000 грн.

Оформляется через отделения банка и через ПУМБ онлайн.

онлайн. Выплата процентов ежемесячно.

Без возможности досрочного расторжения и без возможности пополнения.

*Указана ставка по депозиту Доходный с учетом Программы лояльности ПУМБ на сумму до 299 999,99 грн. В случае размещения депозита на большую сумму — ставка дополнительно увеличивается до +0,6% годовых (в зависимости от фактической суммы депозита).

на сумму до 299 999,99 грн. В случае размещения депозита на большую сумму — ставка дополнительно увеличивается до +0,6% годовых (в зависимости от фактической суммы депозита). Участвуют все депозиты, размещенные вкладчиками, у которых на момент подачи заявки на сайт не было действующих вкладов на протяжении минимум 30 дней (т.е. действующие вкладчики/ переоформленцы не участвуют).

В акции не участвуют депозиты: