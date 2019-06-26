Складной планшет Microsoft ожидается в начале 2020 года

Компания Microsoft в рамках проекта Andromeda (второе название — Centaurus) работает над складным планшетом с двумя экранами на платформе Intel. Буквально в начале месяца сообщалось, что недавно Microsoft проводила закрытую презентацию прототипа этого таинственного планшета для узкого круга лиц. Теперь же появилась очередная порция данных об этом долгострое.
Аналитик IHS Markit Джефф Лин, который уверен в выпуске принципиального нового 16-дюймового ноутбука Apple MacBook Pro в сентябре этого года, утверждает, что инновационный складной планшет Microsoft с двумя экранами выйдет в первом квартале, или до конца первого полугодия следующего года.
По данным аналитика, устройство получит два экрана одинакового размера — диагональю 9 дюймов с соотношением сторон 4:3. Аппаратным базисом потенциальной новинке выступит будущий 10-нанометровый CPU Intel семейства Lakefield, который будет работать под управлением новой ОС Windows Core OS (WCOS) с интерфейсом, оптимизированным для двухэкранного складного устройства. Да, это та самая Windows Lite, о которой мы уже слышали ранее. Урезанная версия Windows, ориентированная на устройства с двумя экранами и конкурентов хромбуков на основе Chrome OS. К слову, Windows Core OS должна поддерживать приложения Android, хотя после того, как Microsoft встроила полноценное ядро Linux в обычную Windows 10, подобное уже не является чем-то совершенно удивительным.
Также аналитик упоминает поддержку iCloud и модем LTE/5G для обеспечения постоянного подключения к интернету.
Традиционно Microsoft проводит мероприятия, посвященные анонсам новых устройств Surface (именно в рамках этого бренда должно дебютировать устройство) в октябре. Вполне вероятно, что первые подробности об этом перспективном планшете мы узнаем в октябре, а его полноценный анонс состоится в следующем году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 7867 10
Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого разаВчера, 02:25 - 8202 7
Импорт газа для запасов на зиму может остановиться: эксперты разъяснили ситуациюПозавчера, 21:01 - 1301 7
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 829 3
Промпроизводство в Украине резко замедлило ростВчера, 10:00 - 849 2
В каких зарубежных магазинах скупаются украинцыВчера, 09:32 - 9398
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 7867 10
Какие авто 2019 года плохо защищены от угона - исследованиеВчера, 13:39 - 1718
Сколько субсидий получают украинцыВчера, 08:13 - 1237
Промпроизводство в Украине резко замедлило ростВчера, 10:00 - 849 2
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 272
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3593
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3601
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22676 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5119 1