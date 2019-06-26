Samsung выпустила камеру, вилку и лампу в рамках платформы SmartThings

Компания Samsung расширила ассортимент подключаемых гаджетов для умного дома линейки SmartThings, выпустив камеру SmartThings Cam, сетевую вилку SmartThings Wifi Smart Plug и лампу SmartThings Smart Bulb. Новые продукты работают в экосистеме SmartThings и уже доступны.

Все три новинки являются устройствами начального уровня и обладают доступной ценой. При этом устройства SmartThings Cam и SmartThings Wifi Smart Plug могут использоваться как с хабом SmartThings или без него, в то время как SmartThings Smart Bulb использует протокол Zigbee 3.0 и требует для подключения концентратор. Все три устройства работают с Amazon Alexa, Google Assistant и собственными голосовыми ассистентами Samsung Bixby.

Камера Samsung SmartThings Cam поддерживает захват видео в формате Full HD с HDR, содержит инфракрасный излучатель для функции ночного видения, обладает двусторонней аудиосвязью, полем обзора в 145 градусов и способна обнаруживать человека в поле видимости. Устройство обеспечивает 24-часовое резервное копирование в облачном хранилище (до четырех камер) без дополнительной оплаты, с возможностью 30-дневного резервного копирования до восьми камер по цене $7,99 в месяц или $79,99 в год. Ни одна из аппаратных функций, таких как обнаружение людей, не требует облачной подписки. Новинка поставляется с подставкой, которая может удерживать камеру на полке или в чехле или использоваться для крепления ее к стене. Видеопоток можно просматривать в мобильных приложениях SmartThings для iOS или Android, а также в одном из холодильников Samsung FamilyHub или телевизоре Samsung. Цена камеры Samsung SmartThings Cam составляет $89,99.

Вилка Samsung SmartThings Wifi Smart Plug позволяет управлять работой подключенных через неё электронных устройств. Стоимость этого устройства составляет $17,99.