В Украине закрывают журнал “Барвинок”, который выдавали с 1928 года

Один из старейших детских журналов Украины “Барвинок”, который имеет 90-летнюю историю, прекращает работу.

Об этом сообщила в июньском выпуске редакция журнала, передает Литакцент.

“Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего “Барвинка” очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслов реальности… Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: “До свидания!” – говорится в сообщении.

Журнал основан в 1928 году. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Совокупный тираж за более 86 лет превысил 315 млн экземпляров. Издателем журнала был редакционный коллектив, оформлен как собственник. Государственных дотаций издание не получает в связи с законодательством о независимости СМИ.

Справка Finance.ua

Ежемесячный литературно-художественный журнал “Барвинок” для детей младшего и среднего школьного возраста основано в январе 1928 года в Харькове.