Серверы судебной администрации использовали для майнинга криптовалюты

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по делу о незаконном использования серверов судебной администрации, на которых использовалось оборудование для добычи криптовалюты. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на данные ведомства.

В ходе расследования, правоохранители обнаружили некорректную работу серверного оборудования государственного предприятия «Информационные судебные системы» и выявили на нем установленный скрытый майнер MinerGate. Проверка была инициирована после жалоб служащих на исчезновение новостей с официальных судебных порталов.

Также стало известно, что установленная хакерами программа забирала мощности серверного оборудования, в результате чего наблюдались сбои в работе электронной почты, системы «Электронный суд» и портала электронных услуг органов правосудия.