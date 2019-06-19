Эксперты рассчитали, при каких условиях спрос на "жилое" кредитование начнет расти

Украинцы будут больше пользоваться ипотечным кредитованием, которое сейчас фактически мертво, если банки снизят ставки. Такое мнение озвучили опрошенные эксперты рынка недвижимости.
По словам, директора компании City Development Solutions Романа Герасимчука, интерес к ипотеке есть и сейчас, но потенциальных клиентом останавливает дороговизна.
“Интерес к ипотечному кредитованию достаточно высок, однако до тех пор, пока выплата по ипотеке не приблизится к арендной ставке за аналогичную квартиру, большая часть потенциальных покупателей недвижимости предпочтет отказаться от услуг банков. Учитывая достаточно высокий спрос на жилую недвижимость, любые смягчения политики банков касательно ипотечного кредитования приведут к росту количества сделок” – говорит Герасимчук.
Начальница управления по работе с партнерами ПАТ КБ “Глобус” Катерина Лычаная подытожила, что для полноценной работы ипотечного кредитования процентные ставки по кредитам должны быть ниже 15% годовых.
“Снижение процентов по кредитам на 2-3%, безусловно, увеличит спрос клиентов на ипотеку. Прогнозируем, что количество обращений вырастет на 20%”, – отметила Лычаная.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 19215 13
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 2932 7
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2584 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 673 6
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 31401 5
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 31401 5
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 19215 13
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 8288
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 2932 7
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2584 7
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Около часа назад - 195
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 1718
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21608 26
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4359 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1665 2