Эксперты рассчитали, при каких условиях спрос на "жилое" кредитование начнет расти

Украинцы будут больше пользоваться ипотечным кредитованием, которое сейчас фактически мертво, если банки снизят ставки. Такое мнение озвучили опрошенные эксперты рынка недвижимости.

По словам, директора компании City Development Solutions Романа Герасимчука, интерес к ипотеке есть и сейчас, но потенциальных клиентом останавливает дороговизна.

“Интерес к ипотечному кредитованию достаточно высок, однако до тех пор, пока выплата по ипотеке не приблизится к арендной ставке за аналогичную квартиру, большая часть потенциальных покупателей недвижимости предпочтет отказаться от услуг банков. Учитывая достаточно высокий спрос на жилую недвижимость, любые смягчения политики банков касательно ипотечного кредитования приведут к росту количества сделок” – говорит Герасимчук.

Начальница управления по работе с партнерами ПАТ КБ “Глобус” Катерина Лычаная подытожила, что для полноценной работы ипотечного кредитования процентные ставки по кредитам должны быть ниже 15% годовых.

“Снижение процентов по кредитам на 2-3%, безусловно, увеличит спрос клиентов на ипотеку. Прогнозируем, что количество обращений вырастет на 20%”, – отметила Лычаная.