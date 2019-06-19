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"Ринг - так ринг": Насалик ответил на предложение топ-менеджера "Нафтогаза"

"Ринг - так ринг": Насалик ответил на предложение топ-менеджера "Нафтогаза"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик согласился на предложение руководителя газового дивизиона НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Фаворова “решить спорные вопросы” на боксерском ринге.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я готов встретиться с Вами на ринге … Вызываю Вас на “мужской разговор” – бой без правил. С местом и временем определимся”, – написал Насалик.

Министр энергетики предложил предварительно обсудить, за что, собственно, “бить” друг друга.

“Во-первых, несете ли Вы полную ответственность за работу “Укргаздобычи” с конца 2016 года до февраля 2019 и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали при помощи тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа?” – написал Насалик.

“Во-вторых, отстояли ли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Витренко? … Ради честных правил на газовом рынке, я … вспомню свои соревнования по боям без правил в Свирский дивизии ВДВ”, – добавил министр.

По материалам Економічна Правда
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