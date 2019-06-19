НБУ отмечает рост объемов ипотечного кредитования

Спрос на жилье постепенно растет. Несколько выросли и объемы ипотечного кредитования. Хотя этого еще недостаточно.

Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Спрос на жилье постепенно растет с низкого уровня.

“По данным нотариусов, в прошлом году количество сделок купли-продажи жилья увеличилась на 8,3% г/г, а в I квартале 2019 – на 5,0% г/г. Рост спроса остановил многолетнюю тенденцию снижения цен на жилье в долларовом эквиваленте: на конец марта на первичном рынке они остались на прошлогоднем уровне (в гривне увеличились на 3,5% г/г), а на вторичном – выросли на 3,5% г/г”, – сообщили в НБУ.

Оживленный спрос обусловлен преимущественно ростом доходов населения, объясняется в отчете.

“Ведь, по оценкам участников рынка, кредиты банков финансируют лишь менее 7-8% сделок первичной продажи жилья, а на вторичном рынке эта доля еще ниже. Этот сегмент понемногу развивается: за I квартал 2019 года было выдано 583 млн грн (+ 5,4% г/г) новых ипотечных кредитов физическим лицам”, – говорится в отчете.