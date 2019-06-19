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Мощность нефтепровода «Дружба» будет вдвое ниже еще как минимум год

Мощность нефтепровода «Дружба» будет вдвое ниже еще как минимум год

Из-за загрязнения российской нефти хлорорганическими веществами, мощность трубопровода «Дружба», по которому эту нефть поставляют в ЕС, будет вдвое меньше обычного еще не менее 12 месяцев.

Об этом сообщил главный инженер белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Вериго, передает «Интерфакс-Запад».

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«Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов «Транснефти» требуется минимум 8 месяцев. Только после этого система «Дружбы» сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки», – сообщил Вериго.

По его оценкам, в результате загрязнения российской нефти экономикам нескольких страны нанесен значительный ущерб, так как после попадания нефти с высоким содержанием хлорорганических веществ пострадало оборудование нефтеперерабатывающих заводов, а также уменьшилась их мощность.

По материалам hromadske.tv
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