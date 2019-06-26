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Спрос на украинскую курятину в мире растет

Спрос на украинскую курятину в мире растет

Украина попала в ТОП-5 стран с самыми быстрыми темпами роста экспорта замороженной курятины.

Сообщается, что с 2014-го по 2018 год отечественные производители нарастили экспорт продукта на 33,6%. Благодаря этому Украина заняла четвёртое место в соответствующем рейтинге.

Опережают Украину Таиланд (+67,5%), Польша (+44,8%) и Чили (+33,7%). Пятое место в рейтинге занимает Гонконг (+18,4%).

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина – среди трех главных поставщиков.

Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов – это доля агрохолдинга Юрия Косюка “Мироновский хлебопродукт” (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

По материалам УНН
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