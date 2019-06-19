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ВТБ банк попытается вернуть 25,6 млн грн переплаты по налогу на прибыль

ВТБ банк попытается вернуть 25,6 млн грн переплаты по налогу на прибыль

12 июня Окружной админсуд г. Киева решил оставить без рассмотрения иск ликвидатора ВТБ Банка к Офису крупных налогоплательщиков ГФС о признании противоправной бездеятельности налоговиков относительно непредоставления Госказначейству заключения о возврату ВТБ Банку излишне уплаченных денежных обязательств по налогу на прибыль в сумме 25,6 млн грн. Истец просил суд обязать фискалов подготовить и подать Госказначейству соответствующий документ.

Согласно судебным материалам, ВТБ Банк с 2016 года несколько раз обращался в ГФС с заявлением о возврате переплаты по налогу на прибыль.

В января 2018 года налоговики сообщили банку следующее: “Учитывая, что Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрено большое количество социально важных программ, реализация которых связана с выполнением доходной части бюджета, напряженность плановых заданий по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета, предлагаем вам рассмотреть вопрос о возможности оставить имеющуюся переплату по налогу на прибыль предприятий в счет погашения дополнительных обязательств по налогу на прибыль по результатам будущих периодов”.

Суд решил оставить иск ВТБ Банка без рассмотрения, “поскольку истец обратился в административный суд с превышением установленного законом срока обращения” (цитата).

По материалам Finbalance
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