ВТБ банк попытается вернуть 25,6 млн грн переплаты по налогу на прибыль

12 июня Окружной админсуд г. Киева решил оставить без рассмотрения иск ликвидатора ВТБ Банка к Офису крупных налогоплательщиков ГФС о признании противоправной бездеятельности налоговиков относительно непредоставления Госказначейству заключения о возврату ВТБ Банку излишне уплаченных денежных обязательств по налогу на прибыль в сумме 25,6 млн грн. Истец просил суд обязать фискалов подготовить и подать Госказначейству соответствующий документ.
Согласно судебным материалам, ВТБ Банк с 2016 года несколько раз обращался в ГФС с заявлением о возврате переплаты по налогу на прибыль.
В января 2018 года налоговики сообщили банку следующее: “Учитывая, что Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрено большое количество социально важных программ, реализация которых связана с выполнением доходной части бюджета, напряженность плановых заданий по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета, предлагаем вам рассмотреть вопрос о возможности оставить имеющуюся переплату по налогу на прибыль предприятий в счет погашения дополнительных обязательств по налогу на прибыль по результатам будущих периодов”.
Суд решил оставить иск ВТБ Банка без рассмотрения, “поскольку истец обратился в административный суд с превышением установленного законом срока обращения” (цитата).
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